Çorum’da fahiş fiyat ve etiket denetimi İl genelinde bir hafta içerisinde 20 firma denetlendi

Ticaret Bakanlığının 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik olarak başlattığı denetimler Çorum’da da devam ediyor.

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla, marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde etiket fiyatlarından alışsatış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelendi.

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, il genelinde haksız fiyat artışları ile ilgili denetimlerin devam ettiğini belirterek, denetimlerin İl Müdürlüğü sekretaryası tarafından kurulan komisyon tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak gıda ürünleri başta olmak üzere ayçiçeği yağı, süt ürünleri, bakliyat, yumurta, un gibi halkın zorunlu olarak tükettiği ürünlerin denetlendiğini anlatan İl Müdürü Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ayrıca haksız fiyatın dışında etiket denetimlerimiz de marketlerde, pazar yerlerinde devam etmekte” dedi.

Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar 20 iş yerinin denetlendiğini açıklayan Yıldırım, üretimle alakalı fabrika düzeyindeki iş yerlerinin denetimlerin de bakanlık müfettişlerince yapıldığını bildirdi.

Denetimlerin 2018 yılından bugüne kadar devam ettiğini haksız fiyat artışıyla birlikte denetimlerin hız kazandığını kaydeden Yıldırım, şu ana kadar Çorum’da afaki oranlarda satış yapan, piyasaya mal arz eden firmaya rastlamadıklarını sözlerine ekledi.

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