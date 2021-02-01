Gazi Mehmet Kaleli son yolculuğuna uğurlandı

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Çorum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi Uzman Çavuş Mehmet Kaleli, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çingiller köyü nüfusuna kayıtlı olan gazi Uzman Çavuş Mehmet Kaleli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 44 yaşındaki Kaleli, Ulu Cami'de öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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