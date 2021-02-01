Kaymakam Görmüş uygulama noktasını denetledi

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, polis uygulama noktasında gerçekleştirilen çalışmaları denetledi.
Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı yolu üzerinde yapılan yol denetim uygulamasını denetleyerek, incelemelerde bulundu.
İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam’da hazır bulunduğu denetimlerde, Kaymakam Fatih Görmüş, görevli personele teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.