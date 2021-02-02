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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA

Polisi kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polisin kovaladığı bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde şüphelendiği aracı durdurmak istedi. M.K. ve S.U isimli şahısların bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Söz konusu aracı bir süre kovalayan polis, bir süre sonra durdurdu.
Araçta yapılan arama a 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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