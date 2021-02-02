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AK Partili Kavuncu'dan 'militan' tepkisi: "CHP dönüp kendi makus tarihine baksın"

İHA

AK Partili Kavuncu'dan 'militan' tepkisi: "CHP dönüp kendi makus tarihine baksın"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Böyle bir geçmişe müktesebata, mirasa sahip olanlar şu anda milletin valilerine, milletin kaymakamlarına, milletin askerine, polisine, hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı geleceğimizi kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimize militan diyor. Bu tamamen bir algı operasyonudur" dedi.
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediyesinin tarihi bir binaya sahip olduğunu, tarihi binanın girişinde eski fotoğraflarda Cumhuriyet Halk Partisi yazdığını belirterek, “Birilerine militan diyorsunuz. Tek adam diyorsunuz. Antidemokratik olmakla suçluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi tam tamına militandır. Tam tamına tek adamdır. O dönemde 1930'lu 40’lı yıllarda CHP İl Başkanı aynı zamanda o ilin valisi, ilçenin kaymakamı, belediye başkanı, askeri, polisi, hakimi, savcısı her şeyi, şehir CHP il başkanlığından yönetiliyor. İlin valisi de belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden soruluyordu. Şehir, CHP İl Başkanlığından ya da şehir kulübünden yönetiliyordu. CHP dönüp kendi makus tarihine baksın. Şimdi bu düşüncede olanlar. Böyle bir geçmişe müktesebata, mirasa sahip olanlar şu anda milletin valilerine, milletin kaymakamlarına, milletin askerine, polisine, hepsinden önemlisi geleceğimizin teminatı geleceğimizi kendilerine emanet ettiğimiz öğretmenlerimize militan diyor. Ben onları öğretmen demem diyor. Bu tamamen bir algı operasyonudur" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de karşılığı yok"
CHP teşkilatlarında meydana gelen taciz, tecavüz ve rüşvet olaylarını örtmek için her hafta bir konuyu gündeme attıklarını savunan Kavuncu, şunları kaydetti:
"Son dönemde son günlerdeki konu da devletin, milletin valilerine militan yakıştırması yapıyor. Tabii ki buna aklıselim sahibi CHP seçmeni dahil hiç kimse inanmıyor. Bunların Anadolu'da Çorum'da karşılığı olmadığı gibi Türkiye'de karşılığı yok. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında da ifade ettiler. Siz, bu söylemlerle toplumun yüzde 75'ini karşınıza alıyorsunuz. Bunun adı '5. kol faaliyetidir' dediler. '5. kol faaliyeti' literatürde şöyle tarif ediliyor. Siyasal anlamda iktidara gelemeyenler yani seçimle gelemeyenler, gayrimeşru yallarla darbeyle, savaşla gelemeyenler, gezi olaylarında olduğu gibi toplumsal olaylarla iktidara gelemeyenler, algı operasyonlarıyla toplumun maneviyatını da dejenere ederek kutsallarını değersizleştirerek kendiliğinden bir şekilde iktidara geleceklerini zannediyorlar."
Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’in "Cuma hutbeleri AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlanıyor" iddialarına da tepki gösteren Kavuncu, CHP’nin işinin yalan olduğunu söyledi.

"Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değil"
Türkiye Cumhuriyeti'nin midesinde haram lokma olmadığını dile getiren Kavuncu, “Türkiye gönül coğrafyamıza, mazlum milletlere ve insanlık alemi için bir umuttur. Türkiye'nin, Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin midesinde haram lokma yok. Şu anda dünyanın güçlü devletleri Avrupa, Amerika ve diğerleri hepsi haramla abat oldular. Hangi anlamda? Emperyalist devletler, sömürgeci devletler dünya ülkelerinin zenginliklerini sömürerek gözyaşı üzerine, onların kanları üzerine kurulmuş medeniyettir. Neresi? Avrupa ve Amerika ve türevleri. Peygamberimiz buyururlar ki 'Bir İnsanın midesinde haram lokma varsa 40 gün ibadeti veya duası kabul edilmez' derler. Bu aziz milletin midesinde gözyaşı yok, kan yok, haram yok, sömürgecilik yok. Dolayısıyla inşallah Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu Anadolu coğrafyası 83 milyon 786 bin kilometrekarelik bu alan, dünyaya umut olacak" diye konuştu.

“Demiryolu önceliğimiz, havaalanı vazgeçilmezimiz”
Çorum özelinde şu anda belki en önemli gündem maddelerinin en başında hızlı tren ve yük treni projesinin geldiğinin altını çizen Kavuncu, "Bizden önceki AK Parti hükümetleri döneminde karar alınmış. Ankara'dan Samsun’a uzanan, Samsun'u Anadolu'ya Anadolu’yu da bütün her tarafa bağlayacak hızlı tiren stratejik bir öneme sahip. Türkiye'nin gelişmesi kalkınması yeni Türkiye, yeniden büyük Türkiye'nin inşası için, Çorum için bu hat çok önemli. Bu konuda Çorum olarak, bütün paydaşlarımızla birlikte, Kırıkkale, Amasya, Samsun milletvekillerimizle işbirliği yapıyoruz. Çorum ve Samsun hattı maliyeti yaklaşık 10 milyar, eski parayla 10 katrilyon civarında. Biz diyoruz ki yani illa Kırıkkale'den bağışlasın Samsun'a kadar değil. Samsun'a gitmek için önce Çorum'dan geçmesi gerekiyor. Çorum’a kadar bir ihale edelim. Ondan sonrasını Samsun'a kadar hatta daha sonra Karadeniz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili çok ciddi adımlar atacağız, ciddi müjdelerimiz olacak hemşerilerimize" ifadesini kullandı.

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