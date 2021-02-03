Covid-19 hastaları bu merkezde izleniyor, en çok bu şikayetler görülüyor Hastalığı atlatan kişilerin en çok yorgunluk, halsizlik, güç kaybı, nefes darlığı şikâyetleri ile merkeze başvuruyor Post Covid Polikliniği ve Servisi’nde korona virüsü ağır geçirmiş hastalar takip ediliyor Korona virüsü ağır atlatan hastalara beslenmelerine dikkat etmeleri ve sigaradan uzak durmaları çağrısı

Sağlık Bakanlığı, korona virüse yakalanan ve iyileşenleri kontrol ve takip için izleme merkezleri açmaya başladı.

Çorum’da da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde korona virüsü ağır geçirmiş, yoğun bakımlarda yatmış hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonlarının takip edileceği ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edileceği Post Covid Polikliniği ve Servisi kuruldu. Poliklinikte korona virüsün etkileri yakından takip edilirken, korona virüs enfeksiyonu geçirmiş kişilerde devam eden semptomların yanı sıra sonradan ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavileri ise Post Covid servisinde yapılıyor. Bu sayede olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için de titiz bir çalışma yürütülüyor.

Merkeze gelen hastalarda enfekte olanların 1’inci hafta, 1’inci ay ve 3’üncü ayda takipleri yapılırken korona virüs geçirmiş kişilerde solunum, kalp ve damar sistemi, nörolojik ve psikolojik komplikasyonlar gözleniyor.

Post Covid Polikliniği sorumlu hekimlerinden Dr. Melisa Ünalan, korona virüsü atlatan hastaların düzenli olarak kontrol ve takiplerinin bu poliklinikte yapıldığını söyledi.



“Korona virüsü atlatan kişilerin en çok yorgunluk, halsizlik, güç kaybı, nefes darlığı şikâyetleri ile merkeze başvuruyor”

Hastalığı atlatan kişilerin en çok yorgunluk, halsizlik, güç kaybı, nefes darlığı şikâyetleri ile merkeze başvurduklarını dile getiren Dr. Ünalan, “Bu şikayetlerle başvuran hastalarımızın hepsini 3 ay boyunca yakından takip ediyoruz. Ancak daha ileri tetkik gereken hastalarımızın takibini ilgili branşlarla uzatıyoruz. Hastalarımızın kan değerlerine bakıyoruz. İkinci bir enfeksiyon gelişmiş mi, gelişmemiş mi, aldıkları ilaçlar herhangi bir yan etki yapmış mı bu tarz takiplerini yapıyoruz” dedi.

Korona virüsü ağır atlatan hastalardan beslenmelerine dikkat etmeleri ve sigaradan uzak durmaları için çağrıda bulunan Ünalan, tekrar enfekte olma riskine karşı da maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini önerdi.

Post Covid Polikliniğine gelenlerin çoğunluğunun 60 yaş ve üzeri hastaların olduğuna dikkat çeken Ünalan, ayrıca hastalar taburcu olduktan sonra ise hastaların durumuna göre tedavi uygulandığını kaydetti. Ünalan, korona virüsü atlatan bir kişinin yeniden enfekte olabileceğine dikkat çekti.

Genç hastalarda da halsizlik, yorgunluk, çarpıntı ve “eski gücüme kavuşamadım” şikayetleriyle merkeze başvurduklarını anlatan Ünalan, korona virüsten gençlerin de etkilendiğinin altını çizerek, bağışıklık sistemlerini güçlendirecek şekilde beslenmelerini istedi.

Post Covid Servisi sorumlu hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Dr. Zuhal Dağ ise, merkezde daha önce covid19 geçiren hastaların uzun döneme bağlı etkilerini değenlendirdiklerini ve bu durumu “post covid sendrom” olarak tanımladıklarını söyledi.

Serviste hastaların solunum, kalp ve damar sistemi, nörolojik şikayetlerini takip ettiklerini dile getiren Dağ, “Post Covid Polikiliğinde yatış kararı verilen hastalarımızın tüm branşlardaki uzman hekimlerle birlikte burada yakından takibini yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Korona hastaları eski günlerine dönemeyebiliyor”

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde görevli Doktoru Sengül Üçer de, enfekte olan hastaların korona virüs rahatsızlığını atlatmalarına rağmen sonradan ortaya çıkan semptomlar ve rahatsızlıklar nedeniyle eski günlerine dönemeyebildiğine dikkat çekti. Servisteki hastaların şikayetlerini yakından takip ederek gözlemlediklerinin dile getiren Üçer, hastaların sağlıklarına kavuşması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Covid19’un en çok tetiklediği rahatsızlıklarla ilgili de açıklamada bulunan Üçer, “Covid19 sonraki dönemde en yaygını tromboembolik rahatsızlıklar. Tromboembolik rahatsızlıkların bir kısmı kardiyak kökenli olabiliyor. Nörolojik inmeler. Sadece inmeler değil kanamaları da görebiliyoruz. Hastaların kas gücü kaybı, yürüyememe, eski fiziksel aktivitesine dönememe olabilir. Daha yaşlı grupta komplikasyonları daha çok görebiliyoruz. Gençlerde yatış gereksinimi olmasa da yorgunluk, unutkanlık, kaygı gibi uzun dönem semptomlardan bahsedebiliriz” diye konuştu.

“Hastalık sürecinde mezara girip çıktım”

Merkeze gelerek kontrol yaptıran Hanifi Bezgin de, “Önceki gibi değilim, hastalığın ilk haftasında sanki mezara girip çıktım. 1.5 ay yattım. Doktorlarımdan Allah razı olsun. Şu an iyiyim ancak biraz öksürüğüm var. Allah kimseyi düşürmesin, hastanelerinde yokluğunu vermesin” ifadelerini kullandı.

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