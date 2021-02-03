İntihara kalkıştı, polis müdürü ikna etti



ÇORUM´da Mesut S., 15 gün önce intihara kalkıştığı binanın çatısına çıkıp, yine intihara teşebbüs eden Mesut S.'yi (42) Terörle Mücadele Şube Müdürü Ogün Avcı ikna etti. Çatıdan indirilen Mesut S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren Mesut S., bir iş hanının çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. İhbar üzerine adrese 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, Mesut S.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Terörle Mücadele Şube Müdürü Ogün Avcı'nın görüştüğü Mesut S., yaklaşık 40 dakika sonra ikna edilerek çatıdan indirildi. Mesut S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mesut S., 15 gün önce de aynı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışmıştı.

Şube Müdürü Ogün Avcı, "Sürekli olarak girişimde bulunuyor. Sonu üzen bir olay yaşanmasın, hemen yakından ilgilenelim ve her konuda yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-03 12:38:38



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