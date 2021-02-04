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Çorum Ticaret Borsasınca verilen PCR cihazı vakaların düşüşüyle geri teslim alındı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli: “Pandemi döneminde verdiğiniz destekle güzel sonuçlar alınmasında büyük katkınız oldu” Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat: “Sağlık çalışanlarımız destan yazdı”

İHA

Çorum Ticaret Borsasınca verilen PCR cihazı vakaların düşüşüyle geri teslim alındı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli: “Pandemi döneminde verdiğiniz destekle güzel sonuçlar alınmasında büyük katkınız oldu” Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat: “Sağlık çalışanlarımız destan yazdı”

Çorum Ticaret Borsası tarafından Türkiye’de Covid19’un görüldüğü ilk günlerde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmetine sunulan PCR cihazı, vakaların düşmesinin ardından geri teslim alındı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, hastane yöneticileriyle birlikte Ticaret Borsası‘nı ziyaret ederek pandemi döneminde cihaz bağışıyla mücadeleye destek olan Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür ederek plaket takdim etti.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ilk görüldüğü dönemlerde çeşitli sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunların başında teçhizat geldiğini dile getiren Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, “O dönemde Ticaret Borsamız bize PCR cihazını vererek salgınla mücadele de hastanemize büyük katkılarda bulundu. Hastanemizde bugüne kadar 220 bine yakın PCR testi yaptık. Bunların içerisinde kendi cihazımız da vardı. Sizin de desteğinizle birlikte bu yükü hep beraber omuzladık. Çorum olarak bu süreçte hızlı çalışmamızın, güzel sonuçlar elde etmemizde sizin verdiğiniz desteğiniz bu desteğin çok büyük yeri oldu” dedi.
Çorum’da hasta sayısının azaldığına dikkat çeken Sezikli, “Vakaların artmaması yönünde toplumumuz gerekli hassasiyeti gösterecek, bizler de önlemlerimizle bu azalmayı devam ettireceğiz. Bu süreçte bize verdiğiniz PCR cihazınızı size geri teslim ediyoruz. Bu süreçte verdiğiniz katkılardan dolayı gerek Çorum halkı, gerek hastanemiz adına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
“Sağlıkçılarımız bu süreçte destan yazdı”
Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da, bu zor süreçteki mücadelede sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederek, “Sizin mücadeleniz büyük bir destan. Bu süreçteki özverili çalışmalarınızdan dolayı tüm sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. Pandemi döneminde toplum sağlığına, Çorum’a, bütün insanlığa katkı sunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bütün çalışanlarımız, üyelerimiz, meclisimiz ve yönetimim adına tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Teslim töreninde Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve borsa yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

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