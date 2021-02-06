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Polisin kovaladığı araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İHA

Polisin kovaladığı araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde polisin kovaladığı bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarşı merkezinde şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. H.E. isimli şahısın kullandığı aracı kovalayan polis ekipleri bir süre sonra aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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