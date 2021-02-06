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Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Çorum'daki oda ve borsa yöneticilerinin birlikteliğini takdir ediyoruz"

İHA

Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Çorum'daki oda ve borsa yöneticilerinin birlikteliğini takdir ediyoruz"

AK Parti Çorum Milletvekili, MKYK Üyesi, TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ın başkanlığında Çorum'un tarım ve hayvancılığının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Çorum Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda Milletvekili Ceylan ve genel müdürler önce Çorum’daki kuruluşların temsilcilerini dinleyerek bilgi sahibi oldu. İlk olarak Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya söz aldı. Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın her zaman ve her konuda kendilerini yalnız bırakmadığını anlatan Kaya, "Milletvekilimiz Çorum tarım ve hayvancılığı konusunda 24 saat emeğini bizden esirgemiyor. Kendisine Çorum üreticisi adına teşekkür ederim. Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüze ve Hayvancılık Genel Müdürümüze de bizlere Ankara'da her türlü desteği sağladıkları için vekilimin huzurunda teşekkürlerini iletiyorum” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve genel müdürleri misafir etmekten onur duyduğunu söyleyerek, Çorum için faydalı bir görüşme olacağına inandığı kaydetti. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da, “Tarım ve hayvancılık konusunda bizlerden desteğini esirgemeyen Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederim, ayrıca genel müdürlerimiz bizlere Ankara'da yanlarına gittiğimiz zaman her türlü ilgi ve alakayı gösteriyorlar, sorunlarımızla birebir ilgileniyorlar, burada kendilerini misafir ettiğimiz için gururlandık. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'da, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile sürekli görüşerek, Çorum tarım ve hayvancılığı ile ilgili talepleri değerlendirdiklerini anlattı. Çorum'daki oda ve birlik başkanlarının çoğunu önceden tanıdığını ve Çorum tarım ile ilgili heyecanlarını yakinen bildiğini dile getiren Ahmet Gürdal, bunun da Çorum tarımına pozitif yansıdığını belirterek, "Biz her zaman Çorum üreticisinin yanındayız. Çorum'un bu birlikteliğini takdir ediyorum” diye konuştu.

Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ise Çorum'daki oda ve birliklerin birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemelerini takdirle karşıladığını vurguladı. Birliktelikteki katkısına çok inandığı, Milletvekili Ceylan’ın Çorum'un sorunları ile birebir ilgilendiğine şahit olduğunu, bakanlık olarak da Çorum'da bir çok örnek projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Erdurmuş, önümüzdeki günlerde Çorum'la ilgili projeleri yeni projeleri destekleme sözü verdi.

Toplantıda son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal’a, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’a ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay’a toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.

Çorum’da tarım ve hayvancılık konularında ilgili kurum ve kuruluşların başkanlarının da katıldığı toplantının Çorum adına hayırlara vesile olmasını temenni eden milletvekili Ceylan, Genel Müdürlerin her konuda desteklerini esirgemediklerinin altını çizdi.

Birlik beraberlik içerisinde organize bir şekilde hareket ederek Çorum'da tarım alanında birçok projeye imza attıklarını söyleyen milletvekili Ceylan, "Oda ve birlik başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ortak paydamız Çorum diyerek fedakârca hep beraber çalışıyorlar. Bu da Çorum'da tarım ve hayvancılık konusunda farkındalık oluşturuyor. Bugün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımızla bir güzel projelere ve çalışmalarla imza aratarak yolumuza devam ediyoruz. Bölgemizde diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında yaptığımız hizmetlerle imrenilen bir il halindeyiz. Yaptığımız bu çalışmalar ve hizmetler hiçbir zaman yeterli değil, milletimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devan edeceğiz. İlimizde yüzde 12.8’i sulanabilir arazimizi şuanda yüzde 50’si sulanabilir hale getirdik. İnşallah yüzde 70’ler yüzde 80’ler gibi sulanabilir arazi yapmaya çalışıyoruz. Bizim arzumuz ve isteğimiz her zaman milletimiz ve çiftçimiz kazansın. Bunun içinde var gücümüzle yolumuza devam ediyoruz.” dedi.

Toplantıya Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay ile Çorum'dan da Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Çorum Yumurta Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Bülbül, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Sarıaslan, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı katıldı.

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