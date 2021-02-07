Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi 

DHA

Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi 


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K.(50), polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.
Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi. 
Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-02-07 15:41:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı
Çorum Belediyesinden eğitime destek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 8 bin 150 adet deneme seti teslim edildi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden eğitime destek Milli Eğitim ...
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonunda görev değişikliği Kadın Kolları Başkanlığına Nazegül Temizel getirildi
YEREL HABERLER Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonunda görev ...
Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa yatırıldı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal: "Çorum'daki oda ve borsa yöneticilerinin birlikteliğini takdir ediyoruz"
YEREL HABERLER Çorum tarımı genel müdürlerin katılımı ile masa ...
Sokak hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları unutulmadı
Polisin kovaladığı araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisin kovaladığı araçta ruhsatsız tabanca ele ...
Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çorum'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Tüfekle yaralanan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Tüfekle yaralanan köpek tedavi altına alındı
Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
İnsani Değerler Platformu’ndan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara tepki İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Ayhan Boyraz: “Boğaziçi’nde sapla saman karışmış, meselenin rektör olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır” “Katil devlet, katil polis sloganlarının rektör ataması ile ne alakası vardır?” “Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında sergilen rezilliklerin rektör atamasıyla ne alakası vardır?” “PKK, DHKP-C, FETÖ birlikteliğinin rektör atamasıyla ne alakası vardır”
YEREL HABERLER İnsani Değerler Platformu’ndan Boğaziçi ...
Denetimde maskesiz yakalandı, 'Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz' dedi
YEREL HABERLER Denetimde maskesiz yakalandı, 'Eski pehlivanım korona ...
Duruşmada gerginlik yaşandı; mahkeme başkanı `burayı evlilik programına çevirdiniz´ diye uyardı
YEREL HABERLER Duruşmada gerginlik yaşandı; mahkeme başkanı `burayı ...