2. Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 10 yenildi.
Stat: Çorum Şehir Stadyumu
Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Muhammet Ali Doğan xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Çorum FK: Hasan Hüseyin x, Salih Zafer x, Kerem Çağatay x (Oktay dk. 59 x), Umut x, Ömer x, Abdülhamit x, Mikail x (Muhammet dk. 80 ?), Nafican x, Tarık x (Ertuğrul dk. 80 ?), Hüseyin x (Murat Bak dk. 45 x), Sinan x
Kocaelispor: Bayram xx, Kemal Can xx, Musa xx, Batuhan xx (Dilaver dk. 73 x), Yiğitali xx (Furkan dk. 85 ?), Murat Cem xx, Semih xx, Gökhan xx, Benhur xx, Mesut xx, Mustafa Tahir xxx (Mervan Yusuf dk. 66 x)
Gol: Mustafa Tahir (dk. 13 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Salih Zafer (Çorum FK), Furkan, Mervan Yusuf (Kocaelispor)
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