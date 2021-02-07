2. Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Çorum FK, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 10 yenildi.



Stat: Çorum Şehir Stadyumu

Hakemler: Mehmet Çağatay Lakot xx, Muhammet Ali Doğan xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx

Çorum FK: Hasan Hüseyin x, Salih Zafer x, Kerem Çağatay x (Oktay dk. 59 x), Umut x, Ömer x, Abdülhamit x, Mikail x (Muhammet dk. 80 ?), Nafican x, Tarık x (Ertuğrul dk. 80 ?), Hüseyin x (Murat Bak dk. 45 x), Sinan x

Kocaelispor: Bayram xx, Kemal Can xx, Musa xx, Batuhan xx (Dilaver dk. 73 x), Yiğitali xx (Furkan dk. 85 ?), Murat Cem xx, Semih xx, Gökhan xx, Benhur xx, Mesut xx, Mustafa Tahir xxx (Mervan Yusuf dk. 66 x)

Gol: Mustafa Tahir (dk. 13 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Salih Zafer (Çorum FK), Furkan, Mervan Yusuf (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.