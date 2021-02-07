Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANKARA'YA SEVK EDİLDİLER

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, Sungurlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Milletvekili Yediyıldız´ın omuriliğinde kırık ve ezik olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-07 22:27:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.