Köpeği vurdu, 4 taksitle ödeyeceği 1043 lira para cezası kesildi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da av tüfeğiyle ateş açarak köpeği ağır yaralayan Mehmet K.'ya (50), 1043 TL para cezası kesildi. Mehmet K.'nın cezayı 4 taksitle ödeyeceği öğrenilirken, köpeğin sahibi Nurettin Doğan, "Sonuna kadar bu işin peşindeyiz, ceza alması için nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeğe av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

1043 TL PARA CEZASI KESİLDİ

"Gören de adam öldürdük sanır" diyerek kendini savunan Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mehmet K. hakkında, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, köpeği yaralamaktan ise 1043 TL para cezası kesildi. Mehmet K.'nın 1043 TL'yi 4 taksitle ödeyeceği öğrenildi. Köpeğin ise veteriner hekim nezaretinde tedavisi sürüyor.

'SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ'

Köpeğin sahibi Nurettin Doğan da yaşananlara tepki gösterdi. Köpeğinin adının Müdür olduğunu söyleyen Doğan, "Köpeğimiz hafta sonu kısıtlamasından dolayı dükkanın etrafından hiçbir yere gitmiyor diye serbest bıraktık fakat pazar günü kendini bilmez birinin 3 el ateş etmesi sonucu köpeğimiz bu halde. Kimliği ve aşıları var. Büyük bir korku yaşamış, etkilenmiş bizden ayrılmak istemiyor. Sonuna kadar bu işin peşindeyiz, ceza alması için nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz" diye konuştu.

Nurettin Doğan´ın arkadaşı Ferhat Yanmaz da, "Köpeği 3 aylık yavruyken alan benim. O Belçika kurdu, karnesi her şeyi var bu köpeğin. Kundaktaki çocuğu getirin yine havlamaz. 'Yaramazlık yaptı' diyor külliyen yalan. Saldırmasının imkanı yok. Bütün aşıları var hiç kimseye bir şey yapmaz. Bütün sanayi esnafı onu tanır, ismi de 'Müdür´dür. Daha hiç kimseye bir şey yaptığı görülmemiştir. Bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-08 15:06:14



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