Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Kullanıcıdan satıcıya ulaşan ekipler, 46 adet ekstazi hap ve esrar ele geçirdi

Çorum'da üzerinden uyuşturucu çıkan 2 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, şahıslara uyuşturucuyu satan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde yapılan denetimlerde 2 şahsın üzerinde 6 adet ekstazi hap ele geçirildi. Şahıslar hakkında TCK'nın 191. maddesi gereğince uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. Şüphelilerin ifadeleri ve detaylı istihbari çalışmalar sonucunda bu şahıslara uyuşturucu maddeyi sattığı belirlenen zanlının evine operasyon düzenlendi. Şüpheli evinde gözaltına alınırken, ev ve arabasında yapılan aramalarda 40 adet ekstazi hap ile 1,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında TCK'nın 188. maddesi gereğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığı tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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