Çorum´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Yusuf ÇINAR/ SUNGURLU (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dron destekli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Polis, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğin de katıldığı operasyonda, 155,80 gram sentetik kannobinoid, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9 parça halinde toplam 22,1 gram sentetik kannobinoid ile 1 adet hassas elektronik terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.N. ve G.K. tutuklandı. Polis, dron destekli operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-08 22:27:28



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