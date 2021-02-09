Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında Operasyonda 2 kişi tutuklandı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, iki ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik polisinin yaptığı operasyonda 1 adet hassas elektronik terazi, 155 gram bonzai maddesi, satışa hazır paketlenmiş vaziyette 9 parça halinde toplam 22 gram bonzai maddesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet bıçak, 3 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

“TCK 188 Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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