Ankara'da 20 bin 094, İstanbul’da ise 16 bin 328 Osmancıklı ikamet ediyor 100 bin 489 Osmancıklı vatandaşın 57 bin 230’u il sınırları dışında ikamet ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara'da 20 bin 094, İstanbul’da ise 16 bin 328 Osmancıklı ikamet ediyor 100 bin 489 Osmancıklı vatandaşın 57 bin 230’u il sınırları dışında ikamet ediyor

İHA

Ankara'da 20 bin 094, İstanbul’da ise 16 bin 328 Osmancıklı ikamet ediyor 100 bin 489 Osmancıklı vatandaşın 57 bin 230’u il sınırları dışında ikamet ediyor

TÜİK, Türkiye'nin 2020 yılı nüfusunu açıkladı. Buna göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan ilçeler bazında bakıldığında Osmancık nüfusuna kayıtlı olan 100 bin 489 kişinin 43 bin 259’u Çorum il sınırları içerisinde 57 bin 230’unun ise il sınırları dışında ikamet ettiği görülüyor.
Osmancık nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk yedi il sırasıyla Ankara 20 bin 094, İstanbul 16 bin 328, Kocaeli 3 bin 13, İzmir 2 bin 465, Amasya bin 954, Sakarya bin 508, Samsun bin 57 kişi. Kilis’te ise 1 Osmancıklı ikamet ediyor.

'Tüm illerde ikamet eden Osmancıklılar'
Adana 75, Adıyaman 26, Afyonkarahisar 76, Ağrı 57, Aksaray 39, Amasya Bin 954, Ankara 20 bin 94, Antalya bin 212, Ardahan 7, Artvin 13, Aydın 289, Balıkesir 414, Bartın 34, Batman 29, Bayburt 12, Bilecik 59, Bingöl 29, Bitlis 37, Bolu 418, Burdur 47, Bursa, Bin 247, Çanakkale 182, Çankırı 170, Çorum 43 bin 259, Denizli 84, Diyarbakır 123, Düzce 240, Edirne 130, Elazığ 52, Erzincan 43, Erzurum 102, Eskişehir 199, Gaziantep 92, Giresun 78, Gümüşhane 48, Hakkari 58, Hatay 74, Iğdır 31, Isparta 92, İstanbul 16328, İzmir 2465, Kahramanmaraş 14, Karabük 85, Karaman 42, Kars 52, Kastamonu 678, Kayseri 203, Kilis 1, Kırıkkale 162, Kırklareli 84, Kırşehir 78, Kocaeli 3 Bin 13, Konya 280, Kütahya 63, Malatya 50, Manisa 234, Mardin 46, Mersin 245, Muğla 445, Muş 17, Nevşehir 51, Niğde 31, Ordu 119, Osmaniye 17, Rize 46, Sakarya Bin 508, Samsun Bin 57, Şanlıurfa 96, Siirt 25, Sinop 100, Şırnak 77, Sivas 105, Tekirdağ 387, Tokat 188, Trabzon 124, Tunceli 30, Van 96, Yalova 206, Yozgat 119, Zonguldak 262.

'Hangi şehirden kaç kişi Osmancık’ta yaşıyor?
TÜİK verilerine göre, Osmancık’ta ikamet eden 539 kişinin nüfus kütüğüne kayıtlı olduğu il Amasya oldu. Amasya’yı 377 kişi ile Samsun, 159 kişi ile Sinop, 147 kişi ile Trabzon ve 130 kişi ile Tokat takip ediyor.

'2020 yılı sonuçlarına göre Osmancık’ta yaşayanlar ve memleketleri'
Adana 46, Adıyaman 32, Afyonkarahisar 26, Ağrı 15, Amasya 539, Ankara 83, Antalya 6, Ardahan 12, Artvin 16, Aydın 7, Balıkesir 18, Bartın 1, Bayburt 8, Bilecik 11, Bingöl 5, Bitlis 3, Bolu 13, Burdur 0, Bursa 23, Çanakkale 6, Çankırı 45, Çorum 40 Bin 91, Denizli 8, Diyabakır 24, Düzce 14, Edirne 1, Elazığ 33, Erzincan 19, Erzurum 71, Eskişehir 5, Gaziantep 15, Giresun 38, Gümüşhane 5, Hakkari 5, Hatay 22, Iğdır 9, Isparta 6, İstanbul 56, İzmir 12, Kahramanmaraş 42, Karabük 18, Karaman 0, Kars 13, Kastamonu 126, Kayseri 33, Kilis 0, Kırıkkale 66, Kırklareli 5, Kırşehir 24, Kocaeli 15, Konya 56, Kütahya 6, Malatya 44, Manisa 10, Mardin 7, Mersin 30, Muğla 9, Muş 1, Nevşehir 7, Niğde 63, Ordu 61, Osmaniye 14, Rize 12, Sakarya 28, Samsun 377, Şanlıurfa 20, Siirt 8, Sinop 159, Şırnak 1, Sivas 47, Tekirdağ 4, Tokat 130, Trabzon 147, Tunceli 1, Uşak 6, Van 23, Yalova 0, Yozgat 84, Zonguldak 24.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çimento Fabrikasının devir teslimi yapıldı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: "Şehrin menfaatine, gelişimine hizmet edecek her türlü düşünceye açığız”
YEREL HABERLER Çimento Fabrikasının devir teslimi yapıldı Çorum ...
MEM Müdürü Sarı, Sungurlu'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER MEM Müdürü Sarı, Sungurlu'da incelemelerde bulundu
Seyir halindeki sondaj kamyonun lastikleri yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki sondaj kamyonun lastikleri yandı
Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında Operasyonda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu polis kamerasında Operasyonda 2 ...
Çorum´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çorum´da dron destekli uyuşturucu operasyonu: 2 ...
Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Kullanıcıdan satıcıya ulaşan ekipler, 46 adet ekstazi hap ve esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu Kullanıcıdan ...
Hasta yakınlarına konforlu ve ücretsiz konaklama hizmeti Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Hasta yakınlarına konforlu ve ücretsiz konaklama ...
İskilip’in Ramazan Keşkeği için patent başvurusu Belediye Başkanı Ali Sülük: “İskilip’in yemek kültürünü dünyaya tanıtacağız”
YEREL HABERLER İskilip’in Ramazan Keşkeği için patent ...
AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Zor günleri hep birlikte atlatacağız"
YEREL HABERLER AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Zor günleri hep ...
Köpeği vurdu, 4 taksitle ödeyeceği 1043 lira para cezası kesildi
YEREL HABERLER Köpeği vurdu, 4 taksitle ödeyeceği 1043 lira para ...
Türkiye'de 249 bin 750 Sungurlulu yaşıyor Ankara'da 130 bin 699, İstanbul'da ise 40 bin 687 Sungurlulu bulunuyor
YEREL HABERLER Türkiye'de 249 bin 750 Sungurlulu yaşıyor Ankara'da ...
Otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil orta refüje çarptı: 2 yaralı
Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında
YEREL HABERLER Çorum'un ilk ve tek kadın trafik polisi görev başında
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
YEREL HABERLER Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı (2)
Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı  
YEREL HABERLER Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı  
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik kazası geçirdi
YEREL HABERLER AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız trafik ...
Çorum'da 4´üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Çorum'da 4´üncü kat penceresinden düşen kadın öldü
2. Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Çorum FK: 0 - Kocaelispor: 1
Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi 
YEREL HABERLER Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük ...
İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi'nin resim yarışması sonuçlandı