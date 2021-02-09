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Çorum'da genç girişimci, TKDK hibesi ile soğan deposu kurdu Genç girişimci Semih Gür; 750 bin lira bütçeyle inşa ettikleri soğan deposuyla ailesinin 40 yıllık depolama sorununu çözüme kavuşturduğunu belirtti

İHA

Çorum'da genç girişimci, TKDK hibesi ile soğan deposu kurdu Genç girişimci Semih Gür; 750 bin lira bütçeyle inşa ettikleri soğan deposuyla ailesinin 40 yıllık depolama sorununu çözüme kavuşturduğunu belirtti

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde genç yatırımcı Semih Gür’ün girişimiyle soğan deposu kuruldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 40 hibeyle desteklenen proje 750 bin liraya mal oldu.
Çorum'da, TKDK hibe desteğiyle 750 bin liraya soğan depolama tesisi inşa eden Semih Gür, ürün kaybını en aza indirerek karlılığı artırmayı hedefliyor. TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Çöplü köyünde yaşayan Semih Gür, babası Hasan Gür'ün 250 dekar arazide yetiştirdiği bin ton soğanı daha uzun süre depolayabilmek için modern depolama yöntemlerini araştırdı.
Köyde depolama tesisi kurmaya karar veren Semih Gür, hazırladığı projeyle TKDK İl Koordinatörlüğünden yüzde 40 hibe almaya hak kazandı. Gür'ün proje şartnamesine uygun inşa ettiği bin metrekare oturma alanı ve 6 bin metreküp depolama kapasitesine sahip soğan deposu, bölgedeki üreticilere de hizmet verecek.
Mekatronik teknikeri Semih Gür, babası Hasan Gür’ün 40 yılı aşkın bir süredir 250 dekar arazide soğan üreticiliği yaptığını ve böylesi modern depolara hem kendilerinin hem de Alaca ilçesinin ihtiyacı olduğunu söyledi. Her yıl bin tonun üzerinde kendi üretimleri olduğu belirten Gür, “Yatırım düşüncemizin altında, her yıl ürettiğimiz soğanı pazarlarken yaşadığımız sıkıntıları uygun depolama şartları oluşturarak bertaraf etmek fikri yatmaktadır. Yaptığımız araştırmada; Çorum’da yaklaşık 55 bin dekar arazide kuru soğan ekimi yapıldığını ve 170 bin tona yaklaşan yıllık üretim olduğunu tespit ettik. Alaca ilçemizin 18 bin dekar ekiliş ve 60 bin ton üretim rakamıyla merkez ilçeyi 2. sırada takip ettiğini gördük. Kuru soğanın uygun şartlar altında depolanmasının hem üretim kayıplarımızın önüne geçeceği hem de üretici olarak bizler ve aynı zamanda tüketiciler açısından fiyat istikrarı oluşumuna önemli katkılar sağlayacağını düşünerek bu yatırıma karar verdik.” ifadesini kullandı.

6 bin ton soğan depolanabilecek
Gür, “Bin metrekare taban alanlı ve 6 bin metreküp depolama hacmine sahip depomuzda bu sene kendi üretimimiz olan bin ton kuru soğanı depoladık. Plastik kasalarla üst üste depolama yaptığımızda yaklaşık 6 bin ton soğan depolayabileceğiz. İlçemiz üretimini dikkate aldığımızda Alaca’da en az 10 tane daha böyle depoya ihtiyaç vardır. Kurduğumuz bu tesis ilçemizde soğan üretiminde söz sahibi olan birçok üretici tarafından ziyaret edildi. Umuyorum ki, yeni çağrılarda ilçemizde bizim depomuz gibi hatta daha iyileri TKDK’nın da desteğiyle hayat bulacak” şeklinde konuştu.
Ailesinin ürettiği soğanı pazarlarken çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Semih Gür, "Kuru soğanın uygun şartlarda depolanmasının hem üretim kayıplarımızın önüne geçeceği hem de üretici olarak bizler ve aynı zamanda tüketiciler açısından fiyat istikrarı oluşumuna önemli katkılar sağlayacağını düşünerek bu yatırıma karar verdik" dedi.

“Yeni projelerimiz var”
Maddi açısından rahatladığımızda ilerleyen dönemde çatı yüzeyine yenilenebilir enerji yatırımı ve sınıflandırmapaketleme makineleriyle birlikte istifleme için plastik kasa alımına yönelik yeni bir proje hazırlamayı düşündüğünü anlatan Gür, "Bu düşüncemizi hayata geçirdiğimizde katma değeri yükselen soğanımızı iç ve dış piyasaya daha uygun fiyatlarla arz ederek hem ülke ekonomisine hem de aile bütçemize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, destek devletimizden yapmak bizden düşüncemizden hareketle, bu depomuzun yanına bir de patates deposu kurmak, geleceğe yönelik planlarımız arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu

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