Covid-19 vakaları sıfırlanmıştı, Çorum’da bir köy karantinada Korona virüs vakalarının sıfırlandığı ilçede bir köy karantinaya alındı

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Çorum’da geçen ay korona virüs vakalarının sıfırlandığı Laçin ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İzolasyon tedbirleri kapsamında 10 Şubat 2021 tarihinde İlçe Hıfzı Sıhha Mecilisi kararı ile Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyü 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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