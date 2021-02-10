Sungurlu'da korona virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu ilçesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Kaymakamlık tarafından oluşturulan ekipler, sabah saatlerinden itibaren ilçenin farklı noktalarındaki işyerleri, kahvehaneler, market, toplu taşıma, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimlerine devam etti.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında yapılan denetim, Kaymakam Fatih Görmüş tarafından bizzat organize edilerek gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında ekipler vatandaşlara virüs için uyulması gereken kuralları, sosyal mesafe, maske, hijyen gibi önemli hususlarda uyarılarda bulundu.

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