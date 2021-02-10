Osmancık’ta 1 köy merkezi ile mahallesi karantinaya alındı

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir köy merkezi ve bir mahallesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olağanüstü toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çampınar köyü ve Pelitpınarı Mahallesinin 10 Şubat 2021 tarihi, saat 18.00 itibariyle 10 gün süre ile karantina altına alınmasına, uygulamasının düzenli olarak jandarma devriyesi tarafından kontrolüne, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde (3 kişi veya daha fazla sayıda kişi) bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarına, Çampınar köyü camisinden düzenli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı ile karantina uygulaması hakkında duyuru yapılmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.

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