Taşçı Mehmet Baba’nın mezarı ilgi bekliyor Tarihi köprüyü yapan ustanın mezarı yok olmak üzere

Çorum’un Osmancık ilçesinde tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün yapımında emek veren ustabaşı Taşçı Mehmet Babanın mezarı ilgi bekliyor.

Yağsiyen köyü Taş Kesen mevkisi olarak bilinen bölgedeki taş ocağının yakınında bulunan Taşçı Mehmet Baba'nın mezar taşı üzerinde “80 işçi başında bulunarak Koyunbaba Köprüsü’nü yapan ustadır” şeklinde yazı bulunuyor.

Kendi imkanları ile çevre düzenlemesi yaptıkları Taşçı Mehmet Baba’nın mezarı ve çevresinin bakımsızlıktan dağılarak yok olmak üzere olduğunu belirten köy sakinleri bakımının yapılmasını istedi.

Yağsiyen köyü Muhtarı Muammer Soluğan, “Büyüklerimizden rivayet edilerek gelen, bu mezarın Koyunbaba Köprüsü’nün taşlarını bu bölgede keserek inşaatın yapıldığı yere gönderen ustanın mezarı olarak bizlere nakledildi. Biz kendi imkanlarımızla bu mezarın ve taş ustasının işçilerine ait olduğunu düşündüğümüz çevresindeki mezarların bakımını yapmaya çalışıyoruz. Osmancık’ımıza böyle bir tarihi eseri kazandıran bir ustanın mezarına yetkililerimizin sahip çıkmalarını ve önem vermelerini rica ediyoruz. Çevre düzenlemesi ile birlikte mezarın, yaklaşık 600 yıl önce sanat eseri özelliği taşıyan bir köprüyü ilçemize yapan ustanın mezarının bu halde olması bizleri üzmektedir. Burada bulunan Taş Ocağında 80 işçiyle birlikte, Osmancık’ta köprü inşaatının olduğu yere hiç gitmeden gönderdiğini rivayetlerden biliyoruz. Taşçı Mehmet Baba gibi bir değerimize bir vefa olarak sahip çıkılmasını mezarı ve çevresinin, ustanın yaptığı köprünün ihtişamına yakışır bir şekilde bakıma alınarak düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Demir ise “Bu mezar, Koyunbaba Köprüsü’nün yapımında taş kesen baş ustası Taşçı Mehmet Baba’ya ait. Memleketimize bir eser kazandırmış bu ustamızın mezarına sahip çıkılsın. Biz, bu köyün sakinleri olarak yetkililerimizin bu mezara sahip çıkarak düzenlemelerini istiyoruz. Elimizden geldiği kadar sahip çıkıyoruz ama tam olarak düzenleme yapmaya kalkışsak gücümüz yetmiyor. Yetkililerimizin sahip çıkarak daha düzenli hale getirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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