Çorum’da korona virüs aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

Türkiye’de ilk doz korona virüs aşılamasının üzerinden 28 gün geçmesinin ardından 2’nci doz aşılama başladı.

Çorum’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde randevu usulüne göre sağlık çalışanlarının aşılanması devam ediyor.

Bugün itibarıyla aşı çalışmalarının ikinci aşamasına merkez binası ve Bahçelievler semt polikliniğinde başladıklarını açıklayan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, birkaç gün içerisinde aşılama çalışmalarını sonuçlandırmayı planladıklarını söyledi.

Pandemiden kurtularak normal hayata dönmek istediklerini dile getiren Prof. Dr. Sezikli, “Görünen en etkili yol aşılamadır. Covid19’da meydana gelen mutasyonların bağışıklığında aşıların etkili olduğu açıklamaları bunu desteklemektedir. Ancak aşı yaptırmakla tedbirleri bırakmamamız gerekiyor. Biz sağlık çalışanları olarak tüm vatandaşlarımıza örnek olmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle pandemiyi yeneceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.