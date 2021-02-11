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TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı


Mustafa ULUSOY/OSMANCIK, (Çorum), (DHA) ÇORUM´un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Osmancık ilçesine bağlı Çayırköyü mevkiinde meydana geldi. Samsun´dan İstanbul yönüne giden Adem Bakır idaresindeki 16 GB 699 plakalı otomobil  Vahit Karaçay idaresindeki 74 BU 916 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya  dönen otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Şehide Bakır olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Adem Bakır ile Mahmut Bakır ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY
2021-02-11 14:14:53

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