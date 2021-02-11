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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde ağır yaralanan Adem Bakır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken Adem Bakır'ın kaza yerinde hayatını kaybeden Şehide Bakır'ın eşi olduğu öğrenildi. Otomobildeki çiftin çocukları Mahmut Bakır´ın tedavisi ise sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Osmancık Mustafa ULUSOY

2021-02-11 16:38:42



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