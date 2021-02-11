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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesinden "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması

İHA

Çorum Belediyesinden "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması

– Çorum Belediyesi, İskilipli Atıf Hoca'nın 95'inci ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğine katılan protokol üyeleri hakkında bazı basınyayın organlarında çıkan "suçlama" içerikli haberlere ilişkin tepki gösterdi.
Çorum Belediyesi, İskilipli Atıf Hoca'nın 95'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katılan protokol üyeleri hakkında "suçlama" içerikli eleştirilerde bulunan CHP Milletvekili Tufan Köse ve bazı basınyayın organlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Mesnetsiz ve uydurma delillerle idam kararı verilmiştir"
İskilipli Atıf Hoca'nın ilmi sahada hizmet etmiş değerli bir alim, yazar ve aktivist olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alemdar Gazetesi’nde yazdığı yazılarla 'Hürriyet ve İtilaf Partisinin İngiliz yanlısı siyaset izlemesini' sert biçimde eleştirmiş, Mondros Ateşkes Antlaşmasına ilk tepkiyi koyanlardan biri olmuştur. İzmir’in işgaline karşı beyanname yayınlayan ilk cemiyet başkanıdır. Şapka inkılâbından 1,5 yıl önce yazdığı 'Frenk Mukallitliği ve Şapka' isimli eserinden dolayı tutuklanmış, Giresun’da yapılan yargılamadan beraat etmiştir. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal tarafından kapatılan İstiklal Mahkemeleri mesnetsiz ve uydurma delillerle İskilipli Atıf Efendi hakkında idam kararı vermiştir. Bu idam kararı milletin vicdanında hala kanayan bir yara olarak yer almaktadır. Yüzyılı aşkın bir süredir kıblesini Batıya çevirip, batıcılık adına yerli ve millî değerleri tahkir ve tezyif eden bir anlayışın bugünkü temsilcileri geçmişleriyle hesaplaşmak yerine kimi zaman güç kullanarak kimi zaman gürültü çıkararak hakikati unutturabileceklerini sanmaktadırlar. Hatta PKK, YPG, DHKPC gibi terör örgütlerine mensup teröristlerin cenazelerine katılmaktan bile geri durmamaktadırlar."

"Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktadırlar"
Açıklamada, "Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün eleştirildiği, dindar bir geçmişe sahip olmak, imam hatip lisesi mezunu olmak, Türk İslam medeniyetine hizmet eden vakıf ve derneklerde görev almak; hicap duyulacak hususlar olmayıp övünülecek vasıflardır. Bunları eleştiri konusu eden başta 'Cumhuriyet Gazetesi' olmak üzere kendini bu topraklara ve kadim medeniyetimize ait hissetmeyen köksüz yapılar, yıllar boyu Müslüman mahallesinde salyangoz satmaktadırlar" denildi.

"Teröristlerin cenazelerine katılan CHP’lilerden yargı önünde hesap sorabilecek mi?"
Açıklamada, "Valimizden, Belediye Başkanımızdan ve Rektörümüzden mahkemede hesap soracağını söyleyen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye de ‘tek parti döneminde yaşamadığımızı ve mahkemelerde kararları istiklal mahkemesinin kel alileri, kılıç alileri, küçük alileri vermediğini’ hatırlatmak isteriz. Tufan Köse’nin suç dediği ‘mazlumdan ve hakikatten yana olmak’ bu millet için suç değil, kıymettir. Tufan Köse, İskilipli Atıf Efendi’yle aynı gerekçeyle idam edilen Deniz Gezmiş’i anma programlarına katılan CHP’lilerden de hesap sorma cesaretine sahip mi? PKK’lı ve YPG’li teröristlerin cenazelerine katılan CHP’lilerden yargı önünde hesap sorabilecek mi?" ifadesi kullanıldı.

"Birçok kuruma ismi verildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birçok kuruma "İskilipli Atıf Hoca" isminin verildiği ifade edilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla AK Parti hükümetleri döneminde devletimizin birçok kurumuna İskilipli Atıf Hoca ismi verilmiştir. Dolayısıyla hem devletimiz, hem milletimiz hem de bizler nezdinde Atıf Hoca ve O’nun gibi mazlumlar gerekli itibara sahiptir. Kamuoyuna saygılarımızla" denildi.

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