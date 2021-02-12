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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

DHA

Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da çöp konteynerine sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı. 
Bahabey Caddesi'nde çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynere merdivenle indi. Çöplerin arasında sıkışan kedi çıkarıldı. Korktuğu gözlenen kedi, Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-02-12 13:03:00

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