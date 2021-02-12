Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da çöp konteynerine sıkışan kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Bahabey Caddesi'nde çöp konteynerinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteynere merdivenle indi. Çöplerin arasında sıkışan kedi çıkarıldı. Korktuğu gözlenen kedi, Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-12 13:03:00



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