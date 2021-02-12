Çorum’da korona virüs denetimleri sürüyor

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, "512 Şubat tarihleri arasında 83 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 74 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olup geriye kalan 9 ihbar mahalle denetim ekiplerimize bildirilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Bununla birlikte yine ilimiz merkez ve ilçelerinde Mahalle denetim ekiplerince 598 kişi denetlenmiştir. Ayrıca denetim ekiplerince 9 bin 196 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 3 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 151 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır. 12 Şubat itibariyle izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam eden bir kişidir” ifadelerine yer verildi.

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