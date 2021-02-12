Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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Çorum’da çöp konteynerinde mahsur kalan kedi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahabey Caddesi’nde bir çöp konteynerinden sesler geldiğini duyan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Belirtilen adrese gelen Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerinin içerisine merdivenle inerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Talihsiz kedi ekipler tarafından barınağa götürüldü.

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