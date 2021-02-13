Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

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GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ ADLİYEDE

Çorum'da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-13 17:05:50



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