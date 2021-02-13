Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan Aşgın, emekli olan 66 belediye personeline plaket takdim etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 20192020 yılları içerisinde emekli olan belediye personeliyle bir araya geldi.

Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Spor salonunda düzenlenen gecede bir konuşma yapan Başkan Aşgın, “Gayretinizi, samimiyetinizi, bu şehre olan aşkınızı vefanızı bizzat gören bir kardeşinizim. Belediyeci olmak, herhangi bir kurumda çalışmak gibi değil. Belediyenin tüm birimlerinde nefer olmak, işçi olmak, müdür olmak, şef olmak, memur olmak herkese nasip olacak bir iş değil. 2019 ve 2020 yılı içerisinde 66 mesai arkadaşımız emekli oldu. Bu zamana kadar çalıştığınız tüm Belediye Başkanlarımız adına, temsil makamı olarak sizlerden helallik istiyorum. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir yerde belediyemiz ile alakalı birisi bir şey söylediğinde bizim gören gözümüz işiten kulağımız olun. Bizlere o talepleri iletin. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. İnşallah sevdiklerinizle, ailenizle sağlıkla sıhhatle huzurlu bir şekilde inşallah uzun ömürler sizlere nasip etsin" diye konuştu.

Emekli olan 66 personel adına bir teşekkür konuşması yapan Hakİş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, düzenlenen program nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Köroğlu, “Belediye Başkanımız, gerçekten aşkla çalışıyor. 7/24 gece gündüz demeden çalışıyor. Böylesine bir programla bizleri onurlandırdığı için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a emekliye ayrılan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Program sonunda emekli olan 66 personele tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. Başkan Aşgın, daha sonra emekli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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