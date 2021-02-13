Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan Aşgın, emekli olan 66 belediye personeline plaket takdim etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan Aşgın, emekli olan 66 belediye personeline plaket takdim etti

İHA

Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan Aşgın, emekli olan 66 belediye personeline plaket takdim etti

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 20192020 yılları içerisinde emekli olan belediye personeliyle bir araya geldi.
Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi Spor salonunda düzenlenen gecede bir konuşma yapan Başkan Aşgın, “Gayretinizi, samimiyetinizi, bu şehre olan aşkınızı vefanızı bizzat gören bir kardeşinizim. Belediyeci olmak, herhangi bir kurumda çalışmak gibi değil. Belediyenin tüm birimlerinde nefer olmak, işçi olmak, müdür olmak, şef olmak, memur olmak herkese nasip olacak bir iş değil. 2019 ve 2020 yılı içerisinde 66 mesai arkadaşımız emekli oldu. Bu zamana kadar çalıştığınız tüm Belediye Başkanlarımız adına, temsil makamı olarak sizlerden helallik istiyorum. Bundan sonraki süreçte de herhangi bir yerde belediyemiz ile alakalı birisi bir şey söylediğinde bizim gören gözümüz işiten kulağımız olun. Bizlere o talepleri iletin. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. İnşallah sevdiklerinizle, ailenizle sağlıkla sıhhatle huzurlu bir şekilde inşallah uzun ömürler sizlere nasip etsin" diye konuştu.
Emekli olan 66 personel adına bir teşekkür konuşması yapan Hakİş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, düzenlenen program nedeniyle Başkan Aşgın’a teşekkür etti.
Köroğlu, “Belediye Başkanımız, gerçekten aşkla çalışıyor. 7/24 gece gündüz demeden çalışıyor. Böylesine bir programla bizleri onurlandırdığı için Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a emekliye ayrılan tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Program sonunda emekli olan 66 personele tek tek teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti. Başkan Aşgın, daha sonra emekli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ...
Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu hediye etti
YEREL HABERLER Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu ...
Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ...
Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöp konteynerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Üniversite öğrencileri pandemi döneminde büyükleri unutmadı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri pandemi döneminde büyükleri ...
Çorum’da korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Çorum’da korona virüs denetimleri sürüyor
İskilip Belediyesi asfalt üretim tesisinin temeli atıldı
YEREL HABERLER İskilip Belediyesi asfalt üretim tesisinin temeli ...
Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöp konteynerine sıkışan kedi kurtarıldı
Çorum’da okullar yüz yüze eğitime hazır Yüz yüze eğitim 3 gün sonra başlıyor
YEREL HABERLER Çorum’da okullar yüz yüze eğitime hazır Yüz yüze ...
Çorum Belediyesinden "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması
YEREL HABERLER Çorum Belediyesinden "İskilipli Atıf Hoca" açıklaması
Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya
YEREL HABERLER Kızılay'dan kan bağışçılarına madalya
Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sungurlu polisinden uyuşturucu operasyonu
Emniyet ve jandarmadan ortak asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Emniyet ve jandarmadan ortak asayiş uygulaması
Osmancık MYO buluşu için patent başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Osmancık MYO buluşu için patent başvurusu yaptı
MHP lideri Bahçeli’nin “Cacabey” önerisine destek Bahçeli’nin astronot kelimesi yerine Gökbilimci Cacabey'i önermesi memnuniyetle karşılandı
YEREL HABERLER MHP lideri Bahçeli’nin “Cacabey” önerisine ...
TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı ...
Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
Çorum’da korona virüs aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Çorum’da korona virüs aşısının ikinci dozu yapılmaya ...
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
Odun ateşinde 8 saatte pişen keşkek için patent başvurusu
YEREL HABERLER Odun ateşinde 8 saatte pişen keşkek için patent ...
Taşçı Mehmet Baba’nın mezarı ilgi bekliyor Tarihi köprüyü yapan ustanın mezarı yok olmak üzere
YEREL HABERLER Taşçı Mehmet Baba’nın mezarı ilgi bekliyor Tarihi ...