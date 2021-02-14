Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) ÇORUM´da üzerinden 355 lira çıkan ve engelli maaşı aldığı tespit edilen dilenciye para cezası uygulandı.
Çorum'da zabıta ekipleri dilencilere yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde yakalanan bir dilenci Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden 355 lira çıkan dilencinin parayı 3 saatte topladığı öğrenildi. Sosyal yardımlardan yararlanan ve engelli maaşı bulunan dilencinin topladığı paraya el konulurken, 204 lira idari para cezası kesildi.
DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-02-14 15:08:11
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