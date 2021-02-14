Sungurlu'da yangın

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında tandırlık kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükincesu köyünde Sururi Yalınkılıçlı'ya ait evin tandırlık kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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