6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 13 kişinin şehit edilmesi haberlerini izleyen Çorumlu Kuzey Ali Önder'in (6) 'büyüyünce asker olacağım' sözlerini içeren konuşması paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.Çorum`da yaşayan Merve ve Hasan Önder çiftinin çocukları Kuzey Ali Önder'in sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde, "Büyüyünce asker olacağım. O teröristleri büyüyünce kendi ellerimle ben öldüreceğim. Bu bayrağı yere hiç kimse indiremeyecek. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Seyit onbaşımız bayrağımızı hiç kimseye vermedi biz de vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Askeri kamuflaj giyen küçük çocuğun konuşması, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-02-15 13:30:42
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