Üniversite öğrencileri sokaktaki dostlarımızı unutmadı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler programı öğrencileri, soğuk kış günleri ve pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayı evde kaldığımız şu dönemde sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı.

Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu, ‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde sokaktaki dostlarımızın da bizlere ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Koronavirüs salgını sadece insanların hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanlarının bizlerin sevgisine, şefkatine ve en önemlisi beslenme gereksinimleri için ellerimize ihtiyaçları var. Evde kaldığımız bu günlerde sokaktaki dostlarımızı da unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız bir kap su ve mama ile onların yaşamaları sağlayarak hayatınızda iyilik tomurcukları açtırabilir, ekosistemimizin bir parçası olan şehir hayatında bizlere muhtaç bir şekilde yaşamaya çalışan dostlarımız için büyük önem arz etmektedir. Mama alamayacak olsanız bile sofranızdan artan yemeklerinizi dostlarımızla paylaşabilirsiniz. Sokak hayvanları için yiyecekten sonraki en büyük ihtiyaç barınmadır. Evinizde bulunan ve kullanma gereksinimi duymadığınız eşyalardan sokak hayvanları için kulübeler yapabilirsiniz. Komşularınızla birlikte hareket ederek ev ya da apartmanınızın bahçesinde uygun bir yer bulabilir ve buraya küçük kulübeler kurabilirsiniz. Bu sayede sokaktaki dostlarımızı olumsuz hava şartlarından koruyarak hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz’" dedi.

Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretim faaliyetleri yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını devam ettirdiğini hatırlatan Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör de, "İçinde bulunduğumuz süreçte bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Okulumuzdaki öğrenci ve akademisyenlerimiz 'Sokaktaki Dostlarımızı Unutma' sloganı ile kendi imkanlarıyla sokaktaki dostlarımız için Hitit Üniversitesi logolu birçok barınak, su ve mama kabı hazırlayarak yaşadıkları yerlerde farklı illerde birçok noktaya yerleştirdiler. Çalışmaya katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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