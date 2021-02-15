Üniversite öğrencileri sokaktaki dostlarımızı unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri sokaktaki dostlarımızı unutmadı

İHA

Üniversite öğrencileri sokaktaki dostlarımızı unutmadı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler programı öğrencileri, soğuk kış günleri ve pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarından dolayı evde kaldığımız şu dönemde sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadı.
Öğretim Görevlisi Gökhan Boduroğlu, ‘‘Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde sokaktaki dostlarımızın da bizlere ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Koronavirüs salgını sadece insanların hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanlarının bizlerin sevgisine, şefkatine ve en önemlisi beslenme gereksinimleri için ellerimize ihtiyaçları var. Evde kaldığımız bu günlerde sokaktaki dostlarımızı da unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız bir kap su ve mama ile onların yaşamaları sağlayarak hayatınızda iyilik tomurcukları açtırabilir, ekosistemimizin bir parçası olan şehir hayatında bizlere muhtaç bir şekilde yaşamaya çalışan dostlarımız için büyük önem arz etmektedir. Mama alamayacak olsanız bile sofranızdan artan yemeklerinizi dostlarımızla paylaşabilirsiniz. Sokak hayvanları için yiyecekten sonraki en büyük ihtiyaç barınmadır. Evinizde bulunan ve kullanma gereksinimi duymadığınız eşyalardan sokak hayvanları için kulübeler yapabilirsiniz. Komşularınızla birlikte hareket ederek ev ya da apartmanınızın bahçesinde uygun bir yer bulabilir ve buraya küçük kulübeler kurabilirsiniz. Bu sayede sokaktaki dostlarımızı olumsuz hava şartlarından koruyarak hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz’" dedi.
Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretim faaliyetleri yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını devam ettirdiğini hatırlatan Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör de, "İçinde bulunduğumuz süreçte bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Okulumuzdaki öğrenci ve akademisyenlerimiz 'Sokaktaki Dostlarımızı Unutma' sloganı ile kendi imkanlarıyla sokaktaki dostlarımız için Hitit Üniversitesi logolu birçok barınak, su ve mama kabı hazırlayarak yaşadıkları yerlerde farklı illerde birçok noktaya yerleştirdiler. Çalışmaya katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' sözleri duygulandırdı
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Kuzey'in 'Büyüyünce asker olacağım' ...
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Sarı Mehmet'e anıt mezar yapılacak
YEREL HABERLER Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Sarı Mehmet'e anıt ...
Sungurlu'da yangın
YEREL HABERLER Sungurlu'da yangın
Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira toplamış
YEREL HABERLER Engelli maaşı sahibi dilenci, 3 saatte 355 lira ...
Yol ortasında türbeyi görenler durup dua ediyor
YEREL HABERLER Yol ortasında türbeyi görenler durup dua ediyor
Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Akpay, kan bağışında bulundu
Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan Aşgın, emekli olan 66 belediye personeline plaket takdim etti
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden emeklilerine vefa gecesi Başkan ...
Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ...
Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu hediye etti
YEREL HABERLER Ortaköy Belediyesi, Danişment köyüne oyun grubu ...
Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 ...
Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı