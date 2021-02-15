Çorum'da 176 okulda 10 bin 869 öğrenci ders başı yaptı İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, Değirmendere köyünde ilk ders zilini çaldı

20202021 eğitimöğretim yılının ilk yüz yüze eğitim gününde ülke genelinde olduğu gibi Çorum'daki okullarda da İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk ders zili çaldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, eğitim öğretim yılı ikinci dönem açılışının ilk ders zilini Değirmendere köyü Kardelen Akkuş İlkokulu'nda öğrenciler ile birlikte çalarak, İstiklal Marşı'nı söyledi. Okulların neşe kaynağı olan öğrencilerin varlığı ile başlayan eğitimöğretim yılı ikinci döneminin ülkeye ve Çorum'a hayırlı uğurlu olmasını dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, "Çorum'da 53 birleştirilmiş sınıfta 552 öğrenci, 46 ilkokulda 3 bin 446 öğrenci, 55 ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında 3 bin 771 öğrenci ve 22 anaokulunda 3 bin 100 öğrenci olmak üzere toplam 176 okulumuzda 10 bin 869 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. İnşallah diğer öğrencilerimizi de 1 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak okullarına kavuşturacağız. Tüm öğretmen, idareci ve personelimizin eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlara vesile olmasını dilerken, yüz yüze eğitime başladığımız bugün çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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