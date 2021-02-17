Vali Çiftçi: “Vaka sayılarındaki azalışa göre tedbirleri biraz daha gevşetmeyi düşünüyoruz”

Sağlık Bakanlığının açıkladığı il bazında haftalık vaka rakamlarına göre Çorum 81 il arasında 54. sırada yer aldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanlığının açıkladığı il bazında vaka sayılarında Türkiye genelinde 54’üncü sırada yer alan Çorum’un iyi bir noktada olduğunu belirterek, vaka sayılarındaki azalış üzerine tedbirleri gevşetmeyi düşündüklerini açıkladı.

Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik hazırlanan “Toplumda Sosyal Gruplar ve Fert Olma” projesinin açılış etkinliğine katılan Vali Mustafa Çiftçi, burada Sağlık Bakanlığının iller bazında açıkladığı vaka sayılarını değerlendirdi.

Son 1 yıldır yoğun bir pandemi süreci yaşandığını dile getiren Vali Çiftçi, “Bu süreci en fazla yaşayan kesimlerin başında engelli ailelerimiz geliyor. Okullarımızın kapalı olmasıyla beraber çocuklarımız okula gidemiyorlar. Çocuklar evde kaldılar. Evde kaldıkça stresleri de arttı. Aşılama çalışmalarıyla birlikte inşallah bu sürecin sonuna geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık bakanlığının il il vaka sayılarını açıklamaya başladığını hatırlatan Vali Çiftçi, “Açıklanan verilere göre, Çorum 54’üncü sırada çok iyi bir noktada. Bizde daha iyi bir durumda olan 27 il daha var. Artık yerinde tedbir dönemine geçiyoruz. Yetki bize geçtiği dönemde, vaka sayılarındaki azalışa göre tedbirleri biraz daha gevşetmeyi düşünüyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, son yapılan korona virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın yönetiminde ‘Yerinde Karar Dönemi’ne geçeceklerini duyurmuştu. Yeni dönemde, il bazında haftalık vaka ortalaması açıklanacak. Böylelikle, il hıfzıssıhha kurulları bölgesel bazda yeni tedbirler alma veya gevşetme kararlarını hayata geçirebilecek.

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