Sungurlu polisinden çocuklara hediye

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde polisler pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara hediyeler götürdü.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki aileleri ziyaret ederek korona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden çocuklara şeker, çikolata, oyuncak hediye ettiler. Polisleri ellerinde hediyelerle gören çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Polislerle sohbet eden minikler büyüdüklerinde polis olmak istediklerini söyledi.

Aileler polis ekiplerine yaptıkları jestten dolayı teşekkür etti.

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