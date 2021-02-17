Osmancık’ta 130 ünite kan bağışı yapıldı

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde vatandaşlar 4 süren kan bağış kampanyası için mobil kan merkezine akın etti. Kampanyada 130 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay Osmancık Temsilciliği ve Osmancık Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasının ilk iki günü Hükümet Konağı bahçesinde başladı. Hafta sonu da devam eden kampanya Cumartesi ve Pazar günü Beylerçelebi Camii’nde devam etti. 4 gün süren kan bağış kampanyasında gerekli sağlık kontrollerinin ve karşılıklı bilgilendirilmelerin yapılmasının ardından kan bağışında bulunan vatandaşlardan toplamda 130 ünite kan bağışı alındı.

Korona virüs pandemisi sürecinde ulusal kan stoklarını arttırmak amacıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yürüten Türk Kızılay’ın kan bağışı çağrısına Osmancıklı vatandaşlar kayıtsız kalmadı.

Katılımda bulunan herkese teşekkür eden Kızılay ilçe temsilcisi Osman Sivritepe, “Bu soğuk hava şartları ve pandemi döneminde kan bağış kampanyamıza bağışta bulunan vatandaşlarımıza, katımları ile bizlere destek veren başta kaymakamımıza, belediye başkanımız, jandarma komutanı, emniyet müdürü ve daire amirlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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