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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay'dan 120 çocuğa giysi yardımı

İHA

Kızılay'dan 120 çocuğa giysi yardımı

Türk Kızılay’ı Osmancık Temsilciği tarafından, ilçede ihtiyaç sahibi çocuklara giyim malzemesi yardımı yapıldı.
Kızılay’ı Osmancık Temsilciği tarafından, ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi 120 çocuğa giyim malzemesi yardımı yapıldı. Kızılay’ın hizmetlerinden Osmancık’ın da faydalanması için çalıştıklarını belirten ilçe temsilcisi Osman Sivritepe; “Kızılay 150 yılı aşkın süredir birçok sosyal proje yapmıştır. Bu hizmetlerden ilçemizin de faydalanması için çalışıyoruz. Türk Kızılay’ı bir sivil toplum örgütü olarak pandemi ve kış şartlarında zor durumda kalan ailelerimize imkanlar ölçüsünde, kaymakamlık, SYDV, sosyal hizmetler, belediyemiz ve muhtarlarımızla işbirliği içinde, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 120 çocuğumuza giyim malzemesi yardımında bulunduk. Sıcacık kalplere sevinç ve mutluluk verdik. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yardım kuruluşumuz hakkında bilgiler verdik. Gönüllerimize, destek veren bağışçılarımıza ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum “dedi.

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