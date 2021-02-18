Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğu, polis ekipleri tarafından Ankara´da bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Çorum´da, Mehmet ve Sultan E. çiftinin kızları C.E., 7 Ocak günü çarşıya gitmek üzere evden çıktı, ancak geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi. Polislerin yaptığı araştırmada, C.E.'nin Ankara´da bir adreste olduğu tespit edildi. Çorum ve Ankara polisinin ortaklaşa düzenlediği baskında C.E. bir evde bulundu. Kız çocuğunu alıkoyduğu öne sürülen 8 kişi ise gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-18 15:44:35



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