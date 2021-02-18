Başkan Aşgın'dan Ahlatçı'ya hayırlı olsun ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde yeniden il başkanlığına seçilen Yusuf Ahlatçı’ya ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum’da milletvekilleri, belediye başkanlığı ve il teşkilatlarının uyum içerisinde çalışmasının bu şehre hizmet olarak döndüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Birlikte çok güzel işlere imza attık. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak bu şehre daha güzel hizmetleri getireceğimizden şüphemiz yok. İl başkanımız ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlikte yürümeye devam ediyoruz. Çorum her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Birlik beraberlik ortamı içerisinde belediye başkanımızın hep söylediği gibi aşkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

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