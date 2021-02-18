Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu; 8 gözaltı (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'da, 43 gündür kayıp olarak aranan C.E. (13) adlı kız çocuğunun alıkonulduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 2´si Afgan uyruklu 4 kişi tutuklandı. Afgan uyruklu 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-18 20:04:17



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