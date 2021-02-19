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'Diyabetik ayak' hastaları Çorum’da şifa buluyor Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından hastalar tedavi için geliyor

İHA

'Diyabetik ayak' hastaları Çorum’da şifa buluyor Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından hastalar tedavi için geliyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir başarıya daha imza attı. Bölge hastanesi niteliğinde sağlık hizmeti sunan hastane bu defa büyük illerden de hastaların geldiği bir sağlık hizmetiyle adını duyurdu.
Hastanenin başarılı birimlerinden 'Diyabetik ayak' servisi sadece bölgeden değil, Türkiye genelinden birçok ilden ve yurt dışından gelen hastalara tedavi hizmeti veriyor. Başka merkezlerde 'Ampütasyon' teşhisi konulan birçok hasta Çorum’daki diyabetik ayak servisinde tekrar sağlığına kavuşuyor.
Diyabetik ayak hastaları Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şifa buluyor. Diyabetik ayak, şeker hastalığının uzun sürmesi, ya da kan şekerinin kontrol altına alınamamasına bağlı olarak ayakta yaraların oluşmasıyla başlıyor. İleri safhada ise kılcal damarlar etkilenerek ayaktaki yaralar iyileşemez hale geliyor ve hasta bacağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Bu durumdaki hastaların tedavisi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diyabetik ayak servisinde yapılıyor.
Türkiye’de az sayıda hastanede bulunan diyabetik ayak tedavisi Çorum’da başarılı bir şekilde yürütülüyor. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu alandaki başarısı ile Türkiye genelinde olduğu gibi yurt dışında da adını duyurmayı başardı. Hastane Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli 30 yatak kapateli diyabetik ayak servisinde ülkenin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verdiklerini söyledi.
Başhekim Sezikli, genel cerrahi, fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi kliniği doktorlarının desteği ile diyabetik ayak servisinden son bir yılda yaklaşık 300 hastanın sağlık hizmeti aldığını açıkladı.
Diyabetik ayak servisi sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Murat Kendirci ise aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu Türkiye’nin birçok ilinden olduğu gibi zaman zaman yurt dışından da hastaların tedavi için Çorum’a geldiğini açıkladı.
Murat Kendirci; "Diyabetik ayak diyabetin çok ciddi bir komplikasyonu ayakta oluşan yaraların tedavi zor bir süreci alıyor. Şeker hastalarının rakamlarına değerlendirdiğinde Türkiye’de 750 bin civarında hasta bacaklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Bu klinik aslında hayat kurtaran bir hizmet veriliyor. Klinik olarak yüzde 75 oranında şehir dışından gelen hastalara hizmet veriyoruz. Uzun süreli tedavilerin ardından birçok hastamız sağlığına kavuşarak taburcu oluyor” dedi.
Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Çorum’da diyabetik ayak tedavisi gören hastalar da, Çorum’daki sağlık hizmetinden memnun olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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