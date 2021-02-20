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Çorum´da `Diyabetik Ayak Merkezi´ hastalara şifa oluyor

DHA

Çorum´da `Diyabetik Ayak Merkezi´ hastalara şifa oluyor


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´daki Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi, başta bölge iller olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından hastalara şifa oluyor. Kurulduğu 5 yıllık süreçte binin üzerinde hasta kabul eden merkezde, uzman hekimlerin desteğiyle uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde, diyabetik ayak hastaları sağlığına kavuşuyor.
Diyabetik ayak tedavisinde Türkiye'nin en büyük merkezlerinden Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabetik Ayak Merkezi, uzuv kaybetme tehlikesi bulunan hastalara hem umut hem de şifa dağıtıyor. Sağlık Bakanlığı´nca açılan ve geçen yıl ek binanın da hizmete girmesiyle yatak kapasitesi 30'a yükseltilen diyabetik ayak merkezi, açıldığı 2016 yılından bu yana 49 ilden gelen hastalara sağlık hizmeti sundu. Merkezde; ayak tedavisinde uzman sertifikalı hemşirelerin de katkılarıyla yürütülen tedavi sürecinde, hastalığın durumuna göre tıkanan damarların açılmasından, yaraların iyileştirilip deri nakledilmesine kadar birçok cerrahi yöntem uygulanıyor. Binin üzerinde hasta kabul eden merkezde, uzman hekimlerin desteğiyle uygulanan çok yönlü tedavi sayesinde, 6 aya kadar uzayan yataklı tedavi sürecinin ardından diyabetik ayak hastaların büyük çoğunluğu sağlığına kavuşuyor.
`SALGINDA DA HİZMETİ DEVAM ETTİRİYORUZ´
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, merkezin 5 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "Sadece Çorum için değil, ülkemizin dört bir yanından gelen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Uzun süreli yatışların sonunda bizim nihai hedefimiz olan uzvu kaybetmeden diyabetik ayağı iyileştirerek hastayı evine taburcu etmeye çalışıyoruz. Hem kardiyoloji bölümümüzün bu işte büyük katkısı var. Yine fizik tedavi, enfeksiyon hastalıkları ve ortopedi polikliniğinin de katkılarıyla bu hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Kuruluşundan bu yana yaklaşık olarak binin üzerinde hasta yatışımız oldu. Covid döneminde de bu hizmeti devam ettiriyoruz. Son 1 yıl içinde pandemi döneminde yaklaşık 250-300 hastamıza diyabetik ayak bölümümüzde hizmet verdik" dedi
`ZOR BİR SÜREÇ´
Merkez hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kendirci de serviste yatan hastalarını ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi. Diyabetin ciddi bir komplikasyonu olduğun, diyabetik ayak hastalığının hem hasta hem de hasta yakını için mücadelesi zor bir süreç olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kendirci, "Ülkemizde diyabet hasta sayısı yüzde 15 civarında. Her 4 hastanın birinde diyabetik ayak gelişmesini falan düşünürsek rakamları alt alta koyduğumuzda 750 bin civarında hastamızın bir şekilde bacaklarını sırf bu yüzden kaybedeceğini ve yaklaşık yarısının da 5 yıl içinde hayatını kaybedeceğini öngörürsek aslında çok üzerine eğilmesi gereken hayat kurtarıcı bir işten bahsediyoruz. Böyle bir kliniğin varlığının bizim için lüks olduğunu da biliyoruz. Türkiye´de keşke böyle klinikler çok daha fazla olsa" diye konuştu.
`YURT DIŞINDAN HASTALAR GELİYOR´
Yurt dışında da hasta kabul ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Kendirci, "Ayakta hastalarımızın haricinde yaklaşık binin üzerinde hasta tedavi etmişiz. Klinik olarak yüzde 75 oranında şehir dışından hastalara hizmet veriyoruz. Edirne´den, İstanbul´dan, Muğla´dan, Ankara´dan Mersin´den, Diyarbakır´dan hastalarımız oldu. Sayamayacağım kadar çok şehirden hastamız geldi. Keşke Türkiye´nin her yerinde bu tip klinikler olsa ve hastalarımız her yerde bu tedavilere ulaşabilse" ifadesinde bulundu.
`DÜNYADAKİ MERKEZLERDEN İYİ DURUMDA´
Diyabetik ayak kliniği sayesinde hastaları yatırıp uzun tedavi etme imkânı bulduklarını aktaran Prof. Dr. Kendirci "Ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla ampütasyon oranlarımız çok düşük. Dünyada yüzde 20-25´leri gören ampütasyon oranı bizim servisimizde yüzde 4 oranında. Dünya ortalamasının oldukça altında bir uzuv kaybıyla karşı karşıyayız. Uzuv koruyucu çalışmaya çabalıyoruz. Tabi ki ampütasyona giden hastalarımız oluyor ama başarı her zaman öncelikle hastanın hayatını kurtarmak sonrasında uzvunu kurtarmak. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
`TEDAVİM ÇOK GÜZEL GİDİYOR´
Antalya´dan Çorum´a gelen diyabetik ayak hastası Erdoğan Aktoprak ise daha önce tedavi olan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine hastaneye geldiğini anlatarak, "Tedavim çok güzel gidiyor. Hastaneden çok memnunum. Hocamız Türkiye´de tanınıyor, iyi olmasa Türkiye´nin her tarafından gelen olmaz. Hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-02-20 11:09:22

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