Polisten 5 yaşındaki Elif'e doğum günü sürprizi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da doğum gününü, çok sevdiği polislerle kutlamak isteyen 5 yaşındaki Elif Dayı'nın bu hayali gerçek oldu. Babası Bilgehan Dayı'ın durumu bildirdiği polisler, pasta alıp eve gelerek küçük Elif'e doğum günü sürprizi yaptı.

Bilgehan Dayı'nın kızı Elif Dayı, 5'inci doğum günü kutlamasında çok sevdiği polislerin de yanında olmalarını istedi. Bilgehan Dayı, Emniyet Müdürlüğü'ne mail yoluyla kızının talebini iletti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de pasta alarak Ulukavak Mahallesi'ndeki eve geldi. Karşısında polisi gören küçük kız şaşkınlığını gizleyemedi. Elif'in doğum gününü kutlayan ekipler, küçük kıza hediyeler verdi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-20 14:54:13



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