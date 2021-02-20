Kaymakam Akpay kontrol noktalarını ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan ortak kontrol noktalarını ziyaret etti.

Kaymakamı Akpay, ilçe giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret etti. D100 karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek son durum ile ilgili bilgi alan kaymakam Akpay, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

Kaymakam Akpay’a ziyaretleri sırasında İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar eşlik etti.

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