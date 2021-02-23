Hemşireye tehdit ve harekete `pijama´ cezası



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da hastanede görevli hemşire Neşe Aygün (30), kendisine saldırıp tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheliyle, hastanede yatan hastalara 200 pijama bağış yapması karşılığında uzlaştı. Uzlaşmayla birlikte pijamaları Aygün´e teslim eden zanlı, yargılanmaktan kurtuldu.Olay 2018 yılında Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede görevli hemşire Neşe Aygün, ismi açıklanmayan bir hastanın bilinmeyen nedenle tehdit ve hakaretine maruz kalınca, suç duyurusunda bulundu. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında 'darp', 'hakaret´ ve `tehdit´ suçlarından soruşturma başlattı. Suçun şikâyete bağlı suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Devreye giren uzlaştırmacı, 2 taraf ile bir araya geldi. Mağdur şikayetçi hemşire Aygün şüphelinin, hastanedeki erkek ve kadın hastalara 200 pijama bağışı yapması karşılığında uzlaşacağını bildirdi. Şüphelinin bu teklifi kabul etmesiyle taraflar uzlaştı. Uzlaşma ve bağışla birlikte pijamaları Aygün´e teslim eden zanlı, yargılanmaktan kurtuldu.`ONLARA DESTEK OLMAK İSTEDİM´Uzlaşmaya ilişkin konuşan hemşire Neşe Aygün "5 yıldır burada görev almaktayım. Mesleğim ve hastanemi düşünerek uzlaşmayı kabul ettim ve hastaneye pijama bağışında bulunmasını istedim. Biz 24 saat hastalarımızla iç içeyiz. Hastalarımız için bir şeyler yapmak istedim. Onlara destek olmak istedim ve böyle bir talepte bulundum. Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz. Bazen de canımızdan oluyoruz. Hastalarımız bizim kendi ailemiz. Onlarda bizi öyle görsünler sözlü ya da fiziksel şiddet uygulamasınlar" dedi.Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek de "Arkadaşlarımız sabırla görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zaman kendisini değil, çalıştığı hastanesini düşünen çalışkan bir arkadaşımızdır. Bu nedenle hastane olarak kendisine teşekkür belgesini vermek istedik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-02-23 13:44:00



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