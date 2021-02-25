Dünyada bir ilk, kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor Türk bilim insanları kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi Elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada bir ilk, kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor Türk bilim insanları kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi Elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı

İHA

Dünyada bir ilk, kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor Türk bilim insanları kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak sağlayan elektronik burun geliştirdi Elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı

Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak tanıyan elektronik burun geliştirdi.
Yürütücülüğünü Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu’nun yaptığı, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Önder Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Cemaleddin Şimşek’in de araştırmacı olarak katıldığı çalışmada üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde elektronik burunla yapılan hastalık teşhisi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu koordinesinde Kardiyoloji Kliniğine başvuran hasta ve sağlıklı kişilerin nefesleri alınarak çalışma nefes üzerinden yürütüldü. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişiler; kendilerine verilen 10 litrelik tek kullanımlık steril poşetleri yine steril ağızlıklar kullanmak suretiyle üfleyerek nefesleri ile doldurdular. Bu poşetlerdeki nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracılığıyla bilgisayara veri halinde kaydedildi.

362 nefes örneği alındı
Çalışmada 81 katılımcıdan toplam 362 nefes örneği alındı ve geliştirilen sisteme yüklendi. Yapılan çalışma neticesinde; kalp krizi geçirmiş olup yoğun bakımda yatan kişilerin nefesleri, kalp damar tıkanıklığı olan veya herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerin nefeslerinden yüzde 97.19 doğrulukla ayrıldığı sonucu elde edildi. Aynı çalışmada kalp damar tıkanıklığı olan kişilerle, herhangi bir kalp hastalığı bulunmayan kişilerin nefesleri de yüzde 81.48 oranında doğrulukla tespit edildi. Sistemin cihaza dönüştürülüp kullanıma sunulması için 2019 yılında patent başvurusu yapıldı. Ayrıca bu çalışma, uluslararası saygın bir dergide de makale halinde yayınlandı.
Bu akademik çalışma; kalp rahatsızlıklarını artık nefesten tespit edebilecek bir cihazın yapılabileceğini gösterirken hastalık tanı yöntemlerine yardımcı yeni bir teknoloji kullanımının önünü açtı. Tozlu ve ekibi, etik onay ve hastane çalışma izinlerini alabilmeleri durumunda, korona virüs hastalığının nefesten tespiti üzerine çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobil ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtardı
YEREL HABERLER Otomobil ile tanker kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz” Bakan Selçuk, Çorum’daki eğitim yatırımları toplu açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Çocuklarımızın eğitimden ...
Bakan Selçuk, Çorum´da aşı oldu (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, Çorum´da aşı oldu (2)
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu/Ek fotoğraflar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Covid-19 aşısı yaptırdı Öğretmenler için aşılama süreci bugün başladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Covid-19 aşısı ...
Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Bakan Selçuk, koronavirüs aşısı oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlatıyor Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptıracak
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama ...
Çorum´da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorum´da kömür ocağında göçük; 2 yaralı
Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen uyuşturucuya suçüstü
YEREL HABERLER Hollanda'dan Çorum'a zarf içinde gönderilen ...
Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu polise takıldı
YEREL HABERLER Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen uyuşturucu ...
Hemşireye tehdit ve harekete `pijama´ cezası
YEREL HABERLER Hemşireye tehdit ve harekete `pijama´ cezası
Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde alkışlanacak hareket Hastanede şiddete uğrayan sağlık çalışanı, hastalara bağış karşılığında şikayetinden vazgeçti Hemşire Neşe Aygün: “Biz insanlara yeri geliyor can olmaya çalışıyoruz, onlara can olurken canımızdan oluyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü hak ettiğimizi düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Şiddete uğrayan hemşireden uzlaşma sürecinde ...
Sungurlu'da kurduğu 500 metrekare serada topraksız marul yetiştiriyor
YEREL HABERLER Sungurlu'da kurduğu 500 metrekare serada topraksız ...